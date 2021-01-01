الخارجية الأميركية تفند تصريحات مسؤولين فلسطينيين بأن إدارة بايدن لا تنفذ تعهداتها

واشنطن /سما/

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الثلاثاء، أنه ليس صحيحا ومن الإجحاف القول بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تنفذ تعهداتها تجاه الفلسطينيين، خاصة وأن الأدلة تشير إلى عكس ذلك.

وقال برايس بشأن ما صرح به مسؤولون فلسطينيون لموقع “ذي تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي عن إنهم محبطون للغاية من الإدارة الأميركية ،لأنها لم تمضي قدما في الوعود التي قطعتها على نفسها عند استلامها السلطة في شهر كانون الثاني 2021، وما لحقه من تصريحات بشأن إعادة الانخراط مع الفلسطينيين: “لا يمكن إنكار أن هذه الإدارة قد عاودت التواصل مع الشعب الفلسطيني وأعادت التواصل مع القيادة الفلسطينية لدفع هذا الهدف المتمثل في توفير تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية للشعب الفلسطيني”.

وأضاف برايس “لقد فعلنا ذلك من خلال قيادتنا الإنسانية، وكما تعلم، القيادة الإنسانية المهمة التي أظهرناها من خلال قنوات متعددة؛ أنت تعرف أن الدبلوماسية التي مارسناها في سياق الصراع بين إسرائيل وغزة في وقت سابق – في العام الماضي ، يجب أن أقول – في وقت سابق من العام الماضي والتي أدت بالتأكيد إلى تقصير مدة الصراع (الحرب على غزة خلال شهر أيار الماضي) ، وساعدت في قيادة مسار إعادة بناء الشعب الفلسطيني”.

وأكد برايس أن ألإدارة الأميركية ستواصل “البحث عن طرق للسعي لتحقيق هذا الاعتقاد بأن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون مقاييس متساوية لهذه المفاهيم ، وسنواصل القيام بذلك في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة”.

وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” قد نسب لمسؤولين فلسطينيين قولهم إن السلطة الفلسطينية سترفض تلبية المطالب الأميركية الرئيسية للإصلاحات ما لم تفي واشنطن بالتزاماتها الخاصة بإعادة العلاقات مع رام الله بشكل كامل.

وبحسب الموقع يدور الخلاف حول احتمال تأجيل خطط إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ويأتي مع تزايد إحباط السلطة الفلسطينية من نهج الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه عملية السلام التي طال أمدها في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الإخباري الإسرائيلي، قال ثلاثة مسؤولين فلسطينيين “تحدثوا إلى التايمز أوف إسرائيل خلال الشهر الماضي”، أن السلطة الفلسطينية قد ترد على إدارة بايدن بإلغاء الإصلاحات التي سعت إليها إدارة بايدن، بما في ذلك التغييرات في المدفوعات التي تقدمها للأسرى الفلسطينيين ” الذين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين”.

وحول موقف الإدارة الأميركية تجاه الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تاريخيا، في ضوء إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام، قال برايس “تحث الولايات المتحدة على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إسرائيل والضفة الغربية وغزة. لقد قلنا هذا مرات عديدة من قبل، لكننا نعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية”.