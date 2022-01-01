المخابرات العامة توقع اتفاقية تعاون مع كلية خاصة بالخليل

الخليل / سما /

وقع جهاز المخابرات العامة في الخليل، اتفاقية تعاون مع الكلية الذكية للتعليم الحديث، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك.

ووقع الاتفاقية مدير الشؤون الإدارية والمالية في جهاز المخابرات المقدم عبد السميع الشريف و مديرة الكلية آسيا القواسمي، وذلك بحضور مدير العلاقات العامة المقدم ندى أبو سنينة والمقدم عبد الحفيظ الهشلمون من جهاز المخابرات العامة، وعدد من مدراء الدوائر والأقسام المختلفة في الكلية.

ورحبّت القواسمي بالوفد الضيف، مؤكدةً أهمية إبرام اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات، معربةً عن سعادتها بحرص المؤسسة الأمنية على تطوير المنتسبين لأجهزتها المختلفة، مبديةً استعدادها للتعاون في سبيل تطوير قدرات ضباط الأجهزة الأمنية خاصةً في مجال أمن المعلومات.

من جانبه، ثمّن المقدم الشريف جهود الكلية الذكية، شاكراً مجلس الإدارة على تعاونهم في تنفيذ دورات تدريبية لمنتسبي الجهاز والتي من شأنها تقوية العلاقات بين الطرفين.