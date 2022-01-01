هنية يهاتف والدة الأسير ناصر أبو حميد مواكبة لوضعه الصحي

غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء اليوم والدة الأسير ناصر أبو حميد، الذي تدهورت حالته الصحية في سجون الاحتلال جراء إصابته بمرض السرطان، حيث وقف على حقيقة وضعه الصحي الذي يمر بمرحلة خطرة، مشيرا إلى بذل كل الجهود من أجل إلزام المحتل بتوفير متطلبات العناية الصحية للأسير البطل ناصر، بل والعمل من أجل حريته وإطلاق سراحه.

وأكد رئيس الحركة الوقوف إلى جانب الأسير ناصر وعائلته الكريمة المجاهدة التي تعد من رموز النضال الفلسطيني، فقد استشهد عبد المنعم نجل أم ناصر، فيما 4 من أبنائها داخل سجون الاحتلال يقضون أحكام المؤبد، وقال إن هذه العائلة محل اعتزاز وفخر أمتنا جميعا.

وأضاف نحن ومعنا كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني نتحمل مسؤوليتنا في متابعة هذه القضية.

وأشاد بصمود أم ناصر التي قالت لهنية نحن نعول بعد الله على المقاومة وسواعد الرجال في الإفراج عن أبنائها وجميع الأسرى، وحيث أكد رئيس الحركة أنه سيقوم بكل ما يلزم من اتصالات سياسية مع الدول بهذا الموضوع.