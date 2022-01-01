الأوقاف تنشر انتهاكات الاحتلال في المسجدين الأقصى والإبراهيمي

رام الله / سما /

وثقت وزارة الأوقاف الفلسطينية في رام الله، 22 اقتحامًا إسرائيليًا للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، و48 منعًا للأذان بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف، في تقرير شهري يوثّق انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال استباح المسجد الأقصى أكثر من 22 مرة، ما بين سوائب المستوطنين، وأعضاء (كنيست) وطلاب معاهد دينية، وعناصر من الجيش والمخابرات مواصلًا حملته التحريضية على المسجد الأقصى وعلى حراسه وسدنته".

وأوصت ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لجنة الأمن الداخلي، ومنظمة "بيدينو" اليمينية، خلال جلسة في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بمراقبة أعمال شرطة الاحتلال في الأقصى وتطويرها لصالح الوجود اليهودي فيه، وذلك عبر لجنة خاصة يشكلها الكنيست لهذا الغرض، كما تشير وزارة الأوقاف.

وفرضت سلطات الاحتلال خلال ما يسمى عيد "الحانوكا" اليهودي، إجراءات أمنية أكثر صرامة، في الوقت الذي دعت فيه منظمات "الهكيل" إلى تكثيف الاقتحامات، وأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.