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الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا بعد أشهر من سحبه

الأربعاء 05 يناير 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا بعد أشهر من سحبه



الجزائر /سما/(د ب أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود، قبل عودته لمواصلة أداء مهامه بباريس بداية من يوم غد، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. 

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها بباريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أثارت حفيظة السلطات العليا للبلاد بالجزائر. 

وكان ماكرون قد شكك من خلال تصريحاته في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وذلك خلال استقباله مجموعة من أحفاد الحركى -الداعمين للاستعمار الفرنسي للجزائر. 

وقد أصدرت الرئاسة الفرنسية بعدها بيانات أكدت فيه احترام ماكرون للأمة الجزائرية وتاريخ البلاد، عقب تصريحات تبون الغاضبة مما جاء به محتوى ما قاله ماكرون في تصريحاته الإعلامية الأخيرة . 

وقد أغلقت الجزائر على خلفية ذلك، مجالها الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي احتجاجا على ذلك، كما تداولت تقارير إعلامية محلية بالجزائر تجميد العلاقات الدبلوماسية الجزائرية -الفرنسية إلى أجل غير مسمى.

#الجزائر #فرنسا

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