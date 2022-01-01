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لجان المقاومة: الاسير ابوحميد يواجه الموت بسبب سياسة الاهمال الطبي

الأربعاء 05 يناير 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: الاسير ابوحميد يواجه الموت بسبب سياسة الاهمال الطبي



غزة / سما /

قالت لجان المقاومة في فلسطين، مساء اليوم، إن الاسير البطل ناصر ابوحميد يواجه الموت بسبب سياسة الاهمال الطبي التي ينتهجها العدو الصهيوني بهدف الانتقام منه ومن عائلته المناضلة .

وحملت اللجان في بيان صحفي، العدو الصهيوني ومصلحة سجونه الاجرامية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير المناضل ناصر ابو حميد .

ودعت جماهير شعبنا في مكان الى النفير العام على كافة محاور الاشتباك مع العدو الصهيوني دعما ومساندة للاسير ناصر ابوحميد الذي يواجه الموت البطيء جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحقه.

كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والسلطة الفلسطينية الى الضغط على العدو الصهيوني للافراج عن الاسير المناضل ناصر ابوحميد لإستكمال علاجه خارج السجون الصهيونية.

#لجان المقاومة #الاسير ناصر ابو حميد

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