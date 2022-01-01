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بلدية خان يونس توقع اتفاقية لتطوير الكراج المركزي للسيارات

الأربعاء 05 يناير 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس توقع اتفاقية لتطوير الكراج المركزي للسيارات



غزة / سما /

وقعت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة اتفاقيةً لتطوير الكراج المركزي للسيارات الواقع في الساحة الشمالية لمبنى البلدية، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة 170 ألف يورو.

وأكد رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة على أهمية الاتفاقية والتي تعتبر استكمالًا للجهود المبذولة في استكمال مراحل تطوير الكراج المركزي، والذي يهدف إلى الحدّ من حركة المركبات العشوائية في المدينة، بالإضافة إلى تنظيم حركة تنقل السيارات داخل نفوذ البلدية وخارجها.

وأوضح البطة أنّه بموجب الاتفاقية سيتمّ إنشاء مظلة للسيارات على مساحة 600 متر مربع، وإقامة خلايا شمسية لتوفير الإنارة المطلوبة للكراج والمنطقة المحيطة به، وتوفير الاحتياجات الأساسية لمرتادي الكراج ومبنى الكرامة من المواطنين والسائقين وأصحاب المحال، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.

بدوره، قال مدير دائرة المشارع في البلدية موسى الأخرس إنّ العمل في المشروع سيستمر 4 شهور متواصلة، حيث تشمل تلك الأعمال تأسيس مظلة للسيارات بقواعد خرسانية ثابتة، وإعادة تركيب بلاط الانترلوك في الممرات، وإقامة معرش معدني، وتنفيذ نظام "الخلايا الشمسية" لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لإنارة المكان ومحيطه والمرافق التابعة للكراج بالكهرباء الدائمة.

#بلدية خان يونس #قطاع غزة

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