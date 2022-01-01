د. الهندي: قيمة انتصار أبو هواش كبيرة تنتظم بالربط بين أبناء شعبنا في كل مكان

غزة / سما /

أكَد مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي "أن حملة الاعتقالات التي يقوم بها العدو في الضفة تعكس ردة فعل مرتبكة ومتوترة أمام الإنجاز الذي حققه المجاهد البطل هشام أبو هواش".

وقال د. الهندي في تصريح صحفي مكتوب: "قد يبدو هذا الإنجاز صغيراً في الصراع على فلسطين، ولكن قيمته أنه ينتظم في سياق الربط بين أبناء شعبنا في كل مكان لنؤكد كما في سيف القدس أننا شعب واحد وقضية واحدة رغم المؤامرات".

وأضاف "مع الوقت ستكتمل هذه الملحمة بالنصر المبين بإذن الله، ومع الوقت وفي كل مواجهة يتأكد أهمية وحدة موقف المقاومة، وفي القلب منها الجهاد الإسلامي وحماس، كما يتأكد تفاهة وعزل المطبعين والمنسقين الأمنيين".