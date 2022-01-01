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الأشغال العامة توقّع اتفاقية تعاون مع "الإغاثة الكاثوليكية"

الأربعاء 05 يناير 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال العامة توقّع اتفاقية تعاون مع "الإغاثة الكاثوليكية"



رام الله / سما /

وقعّت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وخدمات الإغاثة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون وتسهيل عمل الخدمات الكاثوليكية في كافة المشاريع التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة، وخاصة مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشارك في مراسم التوقيع، وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان.

وهنأ زيارة، وفد الإغاثة بمناسبة قرب مرور 60 عامًا على تأسيسها، وقال: إنّ "هذه الاتفاقية هي بداية للتعاون بين المؤسستين في مشاريع إعادة الإعمار".

وثمّن الدور الذي تقوم به الخدمات لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص دورها في قطاع غزة، والمتمثل بتنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع الأذى والتخفيف من معاناة أهل القطاع الناجمة عن الحصار ومنع إعادة الإعمار عبر عرقلة دخول المواد اللازمة.

وأكّد تقديم الوزارة كافة سبل الدعم لتسهيل عمل الإغاثة الكاثوليكية، التي هي بالأساس مهمة الحكومة في خدمة المواطنين، وتذليل العقبات أمام ما تنفذه من مشاريع في غزة.

من جهتها، شكرت ريان، الحكومة وعلى وجه الخصوص الأشغال العامة على دعمها المستمر واستعداداها للتعاون لخدمة ودعم الأسر الفقيرة، وتلك التي فقدت أماكن سكنها.

وشدّدت على أهمية هذا التعاون في مساعدة الأسر في غزة، والتي تعاني من فقر مدقع للحصول على الموارد والأدوات التي يحتاجونها للعيش في منازل تلبي معايير الحد الأدنى للعيش الكريم.

#وزارة الأشغال العامة

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