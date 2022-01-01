حركة حماس تُدين اقتحام قوات الاحتلال منزل أحمد سعدات

رام الله / سما /

أدانت حركة حماس، مساء يوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائلي، منزل الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، والعبث بممتلكاته، وتصويره من الداخل، و"إرهاب" أسرته.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي: "نُدين بشدّة هذا الاقتحام الهمجي، لنؤكّد أنَّه يعكس السلوك الإجرامي للاحتلال الصهيوني، ويكشف حجم الاستهتار، وعدم احترام كلّ المواثيق الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية، الذي بات سمة بارزة لهذا الاحتلال".

وحيّا القانوع، الأسير سعدات وأسرته التي واجهت غطرسة الاحتلال و"إرهابه"، مجددًا تأكيده أنَّ هذا الاعتداء لن ينال من عزيمة الأسير سعدات، أو يؤثر على صموده داخل سجنه.