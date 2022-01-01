كان أمامها خيارين فقط.. يديعوت: إسرائيل تجنبت المواجهة مع غزة في قضية أبو هواش

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل اختارت تجنب المواجهة مع قطاع غزة في قضية الأسير هشام أبو هواش.



ووفقاً للصحيفة العبرية، قررت إسرائيل إطلاق سراح هشام ابو هواش، لتتجنب على المدى القصير التصعيد العسكري في غزة، بعدما تأكدت أن المنظمات في القطاع لديها نية حقيقة للدخول في مواجهة وثني إسرائيل.



وأضافت الصحيفة أن الجهاد الإسلامي وحماس وضعتا إسرائيل في إشكالية وكان أمامها خيارين فقط، إما أن يموت أبو هواش وموته سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى جولة عسكرية عنيفة في قطاع غزة ، أو يطلق سراحه وتتوقف طبول التصعيد.



وكانت إسرائيل قررت يوم أمس إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش بعد 143 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، وتهديد الفصائل الفلسطينية بالدخول في مواجهة عسكرية إذا استشهد الأسير بسبب إضرابة.