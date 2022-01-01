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النخالة يُهنّئ زوجة الأسير هشام أبو هواش بانتصاره

الأربعاء 05 يناير 2022 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يُهنّئ زوجة الأسير هشام أبو هواش بانتصاره



رام الله / سما /

هنّأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، زوجة الأسير هشام أبو هوّاش "أم هادي"، بانتصار زوجها على السجان.

وبارك النخالة، خلال اتصال هاتفي،  مع أم هادي، انتصار زوجها البطل هشام، وهنأها بسلامته واطمئن على صحته، مشيدًا بشجاعتها وأسرتها ووجه التحية لأهالي مدينة دورا ولأبناء الأسير هشام وعائلته.

يذكر أنّ محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، خالد محاجنة،  أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن الأسير هشام أبو هواش، أعلن فك إضرابه عن الطعام بعد 141 يومًا، وذلك بعد أن تقرر الإفراج عنه يوم 26 شباط/ فبراير من العام الجاري.

#الجهاد الاسلامي #زياد النخالة #الأسير هشام أبو هوّاش

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