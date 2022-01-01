  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التشريعي يقر بالإجماع تقرير لجنة الداخلية بشأن المخدرات

الأربعاء 05 يناير 2022 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي يقر بالإجماع تقرير لجنة الداخلية بشأن المخدرات



غزة / سما /

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بشأن المخدرات في قطاع غزة، والذي عرضه رئيس اللجنة النائب مروان أبو راس خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة د. أحمد بحر؛ وبحضور نواب المجلس.

وأشار النائب د. أبو راس في تقريره؛ لخطورة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع الفلسطيني، منوهاً أن الاحتلال يقف خلف ترويجها ويسعى من خلال ذلك لإلحاق الأذى بالشباب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهات الاختصاص الحكومية تبذل كل ما بوسعها للحد من آثار هذه الآفة.

أوصى التقرير باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة آفة المخدرات، منها ما هو متعلق بالبعد الفني والقانوني وأخرى متعلقة بالبعد اللوجستي ولتنفيذي، وطالب التقرير النيابة بتشكيل هيئة نيابية خاصة لنظر جرائم المخدرات، والاستئناف على العقوبات البسيطة في قضايا المخدرات، إضافة للإيعاز لمراكز الشرطة والنيابة العامة بالالتزام بالإجراءات القانونية في متابعة قضايا المخدرات.

كما أوصى التقرير بزيادة عدد عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعزيز الإمكانيات اللوجستية لها، وتخصيص امتيازات خاصة لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشمل حوافز وعلاوة مخاطرة.

وأوصى التقرير بتشديد الرقابة على الحدود البحرية والبرية، واعتبار الجرائم المضبوطة بأنها جرائم مركبة يجتمع فيها جريمتا التهريب والإتجار بالمخدرات لتوقيع أقصى العقوبات على المجرمين، وتوفير أجهزة (x-ray) على المعابر.

وأوصى بالتعاون مع وزارات (الصحة – الأوقاف – الشؤون الاجتماعية – التعليم – الإعلام الحكومي)، لوضع تصور توعوي لمجابهة انتشار المخدرات.

#المجلس التشريعي الفلسطيني #قطاع غزة #مخدرات

الأكثر قراءة اليوم

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

الأخبار الرئيسية

كان أمامها خيارين فقط.. يديعوت: إسرائيل تجنبت المواجهة مع غزة في قضية أبو هواش

النخالة يوضح: ما علاقة قاسم سليماني بحرية الأسير هشام أبو هواش؟

كوخافي

هآرتس تتساءل: هل تدل التصريحات “المتغطرسة” ضد إيران على فقدان السيطرة الإسرائيلية؟

في غيبوبة .. تدهور خطير يطرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية