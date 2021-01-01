  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

“المواصفات والمقاييس” تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

الأربعاء 05 يناير 2022 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
“المواصفات والمقاييس” تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021



رام الله / سما /

 أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين في مسابقة زيت الزيتون الذهبي الدورة الثالثة عشر لموسم 2021.

جاء ذلك خلال حفل أقيم برعاية وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، ووزير الزراعة رياض عطاري.

وجاء ترتيب الفائزين على النحو التالي: الفائز بالجائزة الذهبية – المرتبة الأولى معصرة الأخضر لصالح المزارع راغب نادر الحاج حسن وقيمتها 3 آلاف دولار كمعدات زراعية، والفائز بالجائزة الفضية – المرتبة الثانية المزارع علي عودة الحج وقيمتها (2100) دولار كمعدات زراعية، والفائز بالجائزة البرونزية – المرتبة الثالثة المزارع عبد الحميد رمضان وقيمتها (1490) دولار معدات زراعية، والفائز بالمرتبة الرابعة المزارع عبد الرحيم عسراوي وقيمتها (880) دولار.

وقال العسيلي إن مسابقة الزيت الذهبي أصبحت تقليدا، تقوم به المؤسسة وشركاؤها للسنة الثالثة عشر على التوالي، لحث المزارعين لتطوير جودة هذا المنتج لما له من أهمية دينية وتغذوية واقتصادية وتراثية وثقافية، حيث أن الديانات السماوية دون استثناء تحدثت عن أهمية الشجرة المباركة وقدسيتها، مضيفا أن الزيت الفلسطيني أصبح منتجا غذائيا ذو أهمية عالمية ويحتل مكانا مرموقا على طاولة الغذاء في العديد من البلدان.

وأكد العسيلي على التوجه العالمي الجديد في هذا المجال، نحو الحصول على الزيت الأجود والأكثر تميزا.

وأوضح أن تحديد جودة زيت الزيتون أصبح يعتمد على خصائص ومواصفات الزيت الكيماوية إضافة الى الخصائص الحسية، ولهذا قامت المؤسسة بتطوير ميثاق الجودة لزيت الزيتون، ومن يقوم بتطبيقه يضمن إنتاج زيت بكر فاخر وفق المواصفة الفلسطينية والدولية.

وشدد على توفير كافة الإمكانيات في الوزارة لدعم هذا المنتوج “الذي نسعى لنكون رائدين في إنتاجه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لما له من أثر لا يمكن إغفاله في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية”.

بدوره، أشار العطاري إلى أن جميع المشاركين في المسابقة هم فائزون، وهذه المسابقة تعني أننا نتجه تدريجيا لتطوير النمط الزراعي في فلسطين، وهناك محاولات عديدة للنهوض بهذا القطاع وفي مقدمتها إنشاء معاصر حديثة.

من جانبه، ثمن مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض، الجهات الداعمة والقائمة على هذه المسابقة، ودور الفريق الوطني للتذوق على الجهود المبذولة بعمليات الفحص سواء الحسية أو الكيماوية، والمزارعين الذين بذلوا كل الجهد للحصول على منتجات منافسه، آملا أن يكون هناك قفزة نوعية للوصول للعالمية، من خلال التزام المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تحقق الجودة، وتساهم في الوصول للعالمية.

من ناحيته، أشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، أن المؤسسة عملت على تطوير التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات، وتم منح الشهادات في هذا المجال، وهناك ما يقارب 80 منتجا فلسطينيا استطاع تحقيق متطلبات الحصول على الزراعة الآمنة التي تستهدف المنتجات الطازجة من الخضار والفواكه متبقيات المبيدات بها أقل من الحدود المسموح بها في التعليمات والمواصفات.

#مؤسسة المواصفات والمقاييس #مسابقة زيت الزيتون الذهبي

الأكثر قراءة اليوم

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

الأخبار الرئيسية

كان أمامها خيارين فقط.. يديعوت: إسرائيل تجنبت المواجهة مع غزة في قضية أبو هواش

النخالة يوضح: ما علاقة قاسم سليماني بحرية الأسير هشام أبو هواش؟

كوخافي

هآرتس تتساءل: هل تدل التصريحات “المتغطرسة” ضد إيران على فقدان السيطرة الإسرائيلية؟

في غيبوبة .. تدهور خطير يطرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية