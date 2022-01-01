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توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية منها 7 ملايين لغزة

الأربعاء 05 يناير 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية منها 7 ملايين لغزة



رام الله / سما /

 وقع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي ممثلا بنائب مفوض سياسة الجوار هنريكي تروتمان، لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية.

وقال رئيس الوزراء إن “هذه الاتفاقية مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، وذلك ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية، اللذان يحددان حوافز استثمارية للصناعة، وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا”.

وأوضح أن “7 ملايين يورو من المنحة مخصصة لدعم المنطقة الصناعية في غزة، التي تقع في صلب أولويات هذا البرنامج حيث نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا في القطاع، كما سيخصص مليوني يورو منها لمنطقة بيت لحم الصناعية ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية”.

وتابع رئيس الوزراء أنه “بالإضافة إلى هذه المنح المقدمة للمستثمرين هناك حوافز وتسهيلات على جميع أنواع الضرائب والرسوم لتشجيعهم على الاستثمار”.

وأضاف رئيس الوزراء “نشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين وللمناطق الصناعية بشكل خاص، حيث إن هذه الاتفاقية هامة وفي وقتها، ومنسجمة مع مساعينا لإنجاح برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وخطة التنمية الوطنية وفق استراتيجية العناقيد وسياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة، بما يسهم برفع الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني”.

#الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه

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