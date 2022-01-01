النخالة يوضح: ما علاقة قاسم سليماني بحرية الأسير هشام أبو هواش؟

غزة / سما /

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، أن الشهيد قاسم سليماني هو شخصيًا من أشرف على عملية تهريب السلاح حتى يصل إلى فلسطين.

وقال النخالة، في لقاء سياسي في الذكرة الثانية لاستشهاد سليماني في بيروت بمشاركة قيادات سياسية وشخصيات فكرية وأكاديمية ، إن "الحاج قاسم كان يتابع كل التفاصيل المتعلقة بفلسطين وهو يستحق بتقدير كل شعوب المنطقة".

وأضاف: "لقد تغير المشهد في المنطقة بحضور الحاج سليماني ونقل تجربة هائلة إلى الشعوب بحضوره المذهل على المستوى الفكري والسياسي والعسكري".

وتابع النخالة: إن "سليماني كان منحة من الله للمقاومة، إذ كان دومًا يقول نحن في خدمتكم ونحن جنود من أجل فلسطين وكان لديه قناعة يقينية بتحرير القدس وفلسطين"، كما وأضاف: كان الفكر واضحًا لدى الحاج سليماني، وكان استعداده للعمل في خدمة هذه الفكرة واضحة وعمل ليل نهار من أجلها.

أكد النخالة أن الشعب الفلسطيني الذي كان يحتفل بالأمس بحرية الأسير هشام أبو هواش وكان روح الشهيد قاسم سليماني حاضرة لان السلاح الذي هدد "إسرائيل" كان قد وصل إلى يد المقاومة بفضل الشهيد سليماني.

وقال النخالة أن أكثر من الفي مقاتل من غزة التقوا بالشهيد قاسم سليمان خلال فترات التدريب وهو يعرف فلسطين جيدا لذلك أحب فلسطين فأحبه الشعب الفلسطيني وأحب القدس فأحبته القدس .