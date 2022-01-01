  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يوضح: ما علاقة قاسم سليماني بحرية الأسير هشام أبو هواش؟

الأربعاء 05 يناير 2022 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يوضح: ما علاقة قاسم سليماني بحرية الأسير هشام أبو هواش؟



غزة / سما /

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأربعاء، أن الشهيد قاسم سليماني هو شخصيًا من أشرف على عملية تهريب السلاح حتى يصل إلى فلسطين.

وقال النخالة، في لقاء سياسي في الذكرة الثانية لاستشهاد سليماني في بيروت بمشاركة قيادات سياسية وشخصيات فكرية وأكاديمية ، إن "الحاج قاسم كان يتابع كل التفاصيل المتعلقة بفلسطين وهو يستحق بتقدير كل شعوب المنطقة".

وأضاف: "لقد تغير المشهد في المنطقة بحضور الحاج سليماني ونقل تجربة هائلة إلى الشعوب بحضوره المذهل على المستوى الفكري والسياسي والعسكري".

وتابع النخالة: إن "سليماني كان منحة من الله للمقاومة، إذ كان دومًا يقول نحن في خدمتكم ونحن جنود من أجل فلسطين وكان لديه قناعة يقينية بتحرير القدس وفلسطين"، كما وأضاف: كان الفكر واضحًا لدى الحاج سليماني، وكان استعداده للعمل في خدمة هذه الفكرة واضحة وعمل ليل نهار من أجلها.

أكد النخالة أن الشعب الفلسطيني الذي كان يحتفل بالأمس بحرية الأسير هشام أبو هواش وكان روح الشهيد قاسم سليماني حاضرة لان السلاح الذي هدد "إسرائيل" كان قد وصل إلى يد المقاومة بفضل الشهيد سليماني.

 وقال النخالة أن أكثر من الفي مقاتل من غزة التقوا بالشهيد قاسم سليمان خلال فترات التدريب وهو يعرف فلسطين جيدا لذلك أحب فلسطين فأحبه الشعب الفلسطيني وأحب القدس فأحبته القدس .

#زياد النخالة #قاسم سليماني #الحرس الثوري الإيراني #ايران #الجهاد الاسلامي #الاسير هشام ابو هواش

الأكثر قراءة اليوم

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

النخالة يوجه عدة رسائل لاسرائيل: محاولات الإفراج عن الاسير أبو هوّاش باءت بالفشل

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة 80%

الأخبار الرئيسية

كوخافي

هآرتس تتساءل: هل تدل التصريحات “المتغطرسة” ضد إيران على فقدان السيطرة الإسرائيلية؟

في غيبوبة .. تدهور خطير يطرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الرئيس عباس : لم أكن مُتفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

الاتصالات الفلسطينية