اسرائيل: تعليمات جديدة لفحوصات المخالطين لمريض بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، عن تغييرات في خطة الفحوصات للذين خالطوا مريضا بفيروس كورونا، وستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وبحسب الخطة الجديدة، فإن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتلقوا تطعيمات أو تعافوا من الإصابة بالفيروس أو الذين ضمن المجموعة في خطر، سيتعين عليهم إجراء فحص PCR، بعد مخالطتهم مريضا بكورونا، وفي حال كانت النتيجة سلبية فإنهم معفيون من حجر صحي، بينما الذين كانت نتيجتهم موجبة يتعين عليهم الدخول إلى حجر صحي لعشرة أيام ومن دون الحاجة إلى فحص كورونا آخر.

وسيتعين على باقي السكان المتطعمين الذين خالطوا مريضا بكورونا إجراء فحص كورونا سريع في البيت أو مراكز الفحص، ويكونوا معفيين من حجر صحي في حال كانت النتيجة سلبية، بينما إذا كانت موجبة فإنهم ملزمون بحجر صحي لعشرة أيام ويتحررون منه بعد مصادقة طبيب. وفي حال كانت نتيجة الفحص البيتي موجبة، فسيطالبون بإجراء فحص آخر في أحد مراكز الفحوصات.

وتختلف التعليمات فيما يتعلق بغير المتطعمين أو الذين انتهت صلاحية تطعيمهم. وعلى الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين ضمن مجموعة السكان في خطر، إجراء فحص PCR بعد مخالطة مريض بكورونا. وفي حال كانت النتيجة سلبية فسيلزمون بحجر صحي لسبعة أيام، ويخرجون منه بعد فحص PCR آخر في اليوم الأخير للحجر وتكون نتيجته سلبية. وفي حال كانت النتيجة موجبة فسيلزمون بحجر صحي لعشرة ايام ويخرجون منه بعد مصادقة طبيب ومن دون حاجة لفحص آخر.

وفيما يتعلق بغير المتطعمين بين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما وليسوا ضمن مجموعة السكان في خطر، فإنه بحال مخالطة مريض بكورونا عليهم إجراء فحص كورونا سريع في مركز فحوصات وليس في البيت. وفي حال نتيجة سلبية سيلزمون بحجر صحي لسبعة ايام، يخرجون منه بعد إجراء فحص سريع آخر في اليوم الأخير للحجر. وفي حال كانت النتيجة موجبة، سيلزمون بحجر صحي لعشرة ايام، يخرجون منه بمصادقة طبيب ومن دون حاجة لإجراء فحص آخر.

وقال وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، في مؤتمر صحافي اليوم، إن "عدد المرضى المؤكدين يرتفع مثلما توقعنا، ونلائم أنفسنا للوضع الجديد، بموجب أفضل ترجيح مهني للرأي. والمبدأ الموجه هو حماية خاصة للمجموعة في خطر مرتفع أكثر للإصابة بمرض شديد. وسنخصص فحوصات PCR للسكان فوق 60 عاما وللأشخاص في مجموعة الخطر".

وأظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 11978 إصابة جديدة بكورونا، أمس، إثر إجراء 189,700 فحص لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 6.5%. ويستمر معامل تناقل العدوى بالارتفاع وبلغ 1.92.