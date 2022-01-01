مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير شمال الخليل

الخليل / سما /

لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر 30 عاما مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح مختلفة وذلك نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمالي الخليل.

وذكرالعقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة في بيان صحافي، بأن حادث تصادم وقع على الشارع الالتفافي الواصل بين مدينة الخليل وبلدة حلحول أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأضاف بأنه تم الإعلان عن وفاة احد المصابين نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.