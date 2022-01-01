روسيا تصمم محطة فضائية لتزويد الأرض بالكهرباء من الفضاء

موسكو /سما/

قالت مؤسسة "روس كوسموس"، إنها صممت مشروع محطة توليد فضائية يمكنها إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء إلى المناطق النائية الوعرة على الأرض أو إلى المركبات الفضائية الأخرى.

وأضافت المؤسسة، في بيانها: "أنجزت شركة أنظمة الفضاء الروسية، التابعة لمؤسستنا، العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية الفضائية الواعدة. وهذه المحطة تستطيع أن تضمن التوريد المنتظم للكهرباء إلى المناطق النائية – مثل الجزر والجبال والمناطق الشمالية البعيدة - من الأرض، بغض النظر عن الظروف الجوية وعلى مدار الساعة. ويمكنها أيضا إرسال الطاقة إلى المركبات الفضائية الأخرى – خاصة في حالات الطوارئ".

وسيضم مجمع الطاقة هذا، منشآت فضائية وأرضية. ستكون هناك وحدة إرسال في الفضاء: مركبة فضائية غير مأهولة بمساحة 70 متر مربع لتجميع طاقة الشمس وإرسالها إلى الأرض. وسيتم نشر وحدة استقبال على سطح الأرض: منظومة هوائيات أرضية متنقلة تتلقى الطاقة الشمسية من المركبة الفضائية عبر قناة ليزر وتقوم بتحويلها وتوزيعها.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه سيتم نقل الطاقة من المحطة إلى الأرض بأقل قدر من فقدان الطاقة، وإلى أن قدرة وفعالية الألواح الشمسية الموجودة في الفضاء أكثر بعدة مرات من تلك المستخدمة على سطح الأرض حاليا.