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الملك الأردني يلتقي غانتس في عمان (صورة)

الأربعاء 05 يناير 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك الأردني يلتقي غانتس في عمان (صورة)



عمان/سما/

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في عمان.


وشدد ملك الأردن، خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقال غانتس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "التقيت اليوم بملك الأردن عبد الله الثاني وشكرته على جهوده للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع، خلال الاجتماع ناقشنا القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، أرحب بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع الأردن في الحكومة الحالية، وسأواصل العمل على تعزيز السلام بين البلدين.


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#ملك الاردن #عبد الله الثاني #بيني غانتس

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