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شاهد ردة فعله! .. لحظة النطق بحكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية

الأربعاء 05 يناير 2022 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ردة فعله! .. لحظة النطق بحكم الإعدام على سفاح الإسماعيلية



القاهرة / وكالات /

نشر نشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو للحظة حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بالإعدام شنقا على المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته "دبور" والمعروف بسفاح الإسماعيلية.وظهر سفاح الإسماعيلية هادئ الطباع خلال جلسة النطق بالحكم، وردد في النهاية: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمدلله".

وكانت محكمة الجنايات، قد أحالت أوراق المتهم خلال جلسة الخميس 9 ديسمبر الماضي، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وبعث المتهم عبدالرحمن نظمي، برسالة إلى أسرته، أعلن فيها ندمه على ارتكاب جريمة القتل التي هزت الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، والمتهم فيها بقطع رأس شخص والسير بها في الشارع.

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