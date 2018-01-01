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قيمة "آبل" السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

الأربعاء 05 يناير 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيمة "آبل" السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار



وكالات / سما /

حققت شركة "آبل" الأمريكية قفزة تاريخية حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة مساهمة في العالم تسجل هذه القيمة.

وارتفع سهم "آبل" بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182.88 دولار، متجاوزا 182.85 دولار للسهم، وهو السعر المطلوب لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية للشركة لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في أغسطس عام 2018 وتجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.

وارتفعت أسهم "آبل" بنسبة 35٪ تقريبا في عام 2021، حيث استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتف آيفون 13 الجديد وإصدارات قديمة أخرى، بالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل Apple Music وApple TV وiCloud وApp Store.

وقفزت المبيعات ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، والذي انتهى في سبتمبر، كما تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدا.

#آبل #العالم #تكنولوجيا

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