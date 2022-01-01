فعالية لزراعة الأشجار في خربة ابزيق شمال طوباس

طوباس / سما /

شارك مواطنون ومؤسسات من محافظة طوباس، اليوم الأربعاء، في فعالية لزراعة الأشجار الحرجية في خربة ابزيق شمال طوباس، بدعوة من حركة فتح لمناسبة الذكرى الـ 57 لانطلاقة الحركة.

وقال أمين سر الحركة في طوباس محمود صوافطة، إن هذه الفعالية تأتي ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي اليومية في المنطقة، حيث ينفذ جرائم مستمرة ومتصاعدة في الخربة ومختلف مناطق الأغوار.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التوجه لهذه المنطقة والاطلاع على جرائم الاحتلال، ووضع حد لها، ولمحاولات تهجير المواطنين من أراضيهم.

وأشار صوافطة إلى أن هذه الفعالية تحمل رسالة مفادها، أن الاحتلال يحاول زرع الدمار والموت في المنطقة ونحن نزرع فيها الحياة، ولن تتوقف الفعاليات الداعمة لتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم.

من جهته، دعا محافظ طوباس يونس العاصي كافة أبناء شعبنا للوقوف إلى جانب أهالي خربة ابزيق في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات الاحتلال، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات الداعمة لصمودهم في المنطقة التي تعتبر البوابة الشمالية لمحافظة طوباس.

يذكر أن خربة ابزيق تتعرض لانتهاكات متصاعدة من قبل قوات الاحتلال منذ مطلع شهر كانون الأول الماضي، حيث تجري تدريبات عسكرية فيها، كما تنفذ باستمرار عمليات هدم للعديد من المنشآت تركزت خلال الأسبوعين الماضيين.