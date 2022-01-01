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10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الأربعاء 05 يناير 2022 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات، و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و310 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، الخليل (3)، أريحا والأغوار (1)، بيت لحم (1)، نابلس (2).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: رام الله والبيرة 127، بيت لحم 30، طولكرم 13، جنين 17، طوباس 7، سلفيت 3، نابلس 23، ضواحي القدس 4، الخليل 17، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 88، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5707 فحوصات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 40، بيت لحم 34، طولكرم 4، جنين 15، طوباس 11، نابلس 11، ضواحي القدس 4، الخليل 72، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 118.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 100 مصاب، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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