الاحتلال يهدم منزلا في سلوان

القدس المحتلة / سما /

هدمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا لعائلة حليسي في حي وادي حلوة في بلدة سلوان.

واقتحمت طواقم البلدية برفقة أفراد من الشرطة والقوات الخاصة، حي وادي حلوة في سلوان، وحاصرت منزل سلطان حليسي، ثم شرعت بتنفيذ عملية هدمه مستخدمة "أدوات القص".

وكان الشاب سلطان حليسي قد قام منتصف الشهر الماضي بهدم سقف منزله بيده، بعد إصدار قرار الهدم النهائي، إلا أن البلدية رفضت ذلك وطالبت بهدم المنزل بشكل كامل، ليفاجئ اليوم باقتحام المنزل وإكمال هدمه.

وهدمت بلدية الاحتلال يوم أمس 3 منشآت في القدس "مركز عبدالله الشيخ الطبي، شقة سكنية، وغرفة".