  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش

الأربعاء 05 يناير 2022 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش



رام الله / سما /

 قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش فورا، ومراكز علاجنا جاهزة لاستقباله، وتقديم كل ما يلزمه من علاج ورعاية ومتابعة صحية.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تشكيل الفريق الطبي يأتي ضمن المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الأسير أبو هواش، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق طبي زاره الأسبوع الماضي لمعاينته، ونحن على تواصل مستمر مع عائلته، للاطمئنان عن صحته، وتوفير ما يلزم.

وأضافت: الوزارة تتابع إلى جانب كافة المؤسسات المتخصصة الوضع الصحي لكافة الأسرى في سجون الاحتلال، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية.

وأكدت أن أسرانا يعيشون ظروفا صحية صعبة، خاصة المرضى منهم، في ظل انتشار فيروس كورونا، ونطالب كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لتحسين الظروف الصحية لأسرانا، والإفراج عن المرضى منهم.

#وزيرة الصحة #هشام أبو هواش

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.. هذا ما فعلته ..

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

النخالة يوجه عدة رسائل لاسرائيل: محاولات الإفراج عن الاسير أبو هوّاش باءت بالفشل

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

الأخبار الرئيسية

10 وفيات و332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الرئيس عباس : لم أكن مُتفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية