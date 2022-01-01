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بعد إصابة ميسي.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم سان جيرمان

الأربعاء 05 يناير 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إصابة ميسي.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم سان جيرمان



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة حارسه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما بفيروس كورونا، بعد يوم من خوضه مباراة في منافسات الكأس المحلية.

وسيغيب بطل أوروبا عن مباراة القمة ضد المضيف ليون في الدوري الأحد المقبل، على أن يحمي الكوستاريكي كيلور نافاس، عرين الفريق الباريسي.

وانضم بالتالي دوناروما (22 عاما) إلى قائمة طويلة من لاعبي فريق العاصمة الفرنسية المصابين بـ"كوفيد-19".

وغاب عدة لاعبين بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن مباراة سان جيرمان وفان (4-0) في مسابقة الكأس الاثنين الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وفتك الفيروس بالعديد من الأندية الفرنسية مع التفشي السريع لمتحورة "أوميكرون"، إذ أرجئت المباراة المقررة الأحد المقبل بين أنجيه وسانت إتيان، فيما تبدو مواجهة بوردو ومارسيليا المقررة بعد غد الجمعة مهددة بالتأجيل.

 
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