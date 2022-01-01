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أكبر المستفيدين من الأسبوع الخامس لدوري الأولى

الأربعاء 05 يناير 2022 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر المستفيدين من الأسبوع الخامس لدوري الأولى



غزة / سما /

انتهت منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الأولى في قطاع غزة, وسط حدوث بغض التقلبات في جدول الترتيب.

وكان خدمات النصيرات أكبر المستفيدين من هذه الجولة, بعد فوزه الثمين على نماء (3-2), كونه رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني, ناهيك على أنه قلّص الفارق مع المتصدر شباب الزوايدة إلى 3 نقاط, عقب تعادل الأخير مع الأقصى (0-0).

كذلك فقد استفادت 4 أندية أخرى من هذا الأسبوع, أبرزها أهلي النصيرات, والجلاء, اللذين فازا للمرة الثانية هذا الموسم.

كما حقق الثنائي خدمات جباليا وخدمات خانيونس أول انتصار لهما في المسابقة, ما يجعلهما يدخلان الجولة القادمة بشكل أفضل.

#دوري الأولى #غزة

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