هداف دوري المحترفين يرفض 3 عروض خارجية

رام الله / سما /

أكد خضر عبيد المدير الفني لفريق جبل المكبر، أن هدافه شهاب قنبر، تلقى مؤخرا 3 عروض للاحتراف في الخارج.

ويقدم قنبر, هداف الدوري برصيد 11 هدفا مع انتهاء مرحلة الذهاب، مستويات رائعة، جعلت فريقه مرشحا فوق العادة للمنافسة على اللقب، مع المتصدر شباب الخليل، الذي يتفوق بفارق 3 نقاط.

وقال عبيد في تصريحات إذاعية, إن نجمه رفض العروض الخارجية, بسبب منافسة جبل المكبر على لقب دوري المحترفين هذا الموسم.

وأضاف: "قنبر تلقى عروضا رسمية من أندية سيراميكا كيلوباترا المصري والقوة الجوية العراقي وحتا الإمارتي, لكنه تمسك بالبقاء مع جبل المكبر".

يشار إلى أن جبل المكبر أنهى مرحلة ذهاب دوري المحترفين في المركز الثاني برصيد 28 نقطة, فيما يملك شباب الخليل الصدارة بـ31 نقطة.