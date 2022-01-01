ضبط مشتل لزراعة الأشتال المخدرة في عناتا

القدس المحتلة / سما /

ضبطت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القدس، مشتلاً لزراعة المخدرات في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وشارك في عملية الضبط قوات من الأمن الوقائي، والأمن الوطني، وشرطة الضواحي.

وقالت مصادر في "الأمن الوقائي" إن القوة المشتركة داهمت فجر اليوم الأربعاء، منزلاً يتحصن فيه أربعة أشخاص وبعد تفتيشه تم العثور على بئر يؤدي الى نفق أسفل المنزل بطول 80 مترا يضم كميات كبيرة من اشتال المخدرات المزروعة والجافة والمعدة للتعبئة والتوزيع.

وقد تم القبض على الأشخاص الأربعة المشتبه بهم لتحويلهم الى الجهات المختصة ومتابعة المقتضى القانوني بحقهم، فيما تم التحفظ على المواد المخدرة من قبل جهات الاختصاص.