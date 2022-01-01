  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط مشتل لزراعة الأشتال المخدرة في عناتا

الأربعاء 05 يناير 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

ضبطت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القدس، مشتلاً لزراعة المخدرات في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وشارك في عملية الضبط قوات من الأمن الوقائي، والأمن الوطني، وشرطة الضواحي.

وقالت مصادر في "الأمن الوقائي" إن القوة المشتركة داهمت فجر اليوم الأربعاء، منزلاً يتحصن فيه أربعة أشخاص وبعد تفتيشه تم العثور على بئر يؤدي الى نفق أسفل المنزل بطول 80 مترا يضم كميات كبيرة من اشتال المخدرات المزروعة والجافة والمعدة للتعبئة والتوزيع.

وقد تم القبض على الأشخاص الأربعة المشتبه بهم لتحويلهم الى الجهات المختصة ومتابعة المقتضى القانوني بحقهم، فيما تم التحفظ على المواد المخدرة من قبل جهات الاختصاص.

#عناتا #القد #الأشتال المخدرة #الأمن الوقائي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.. هذا ما فعلته ..

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

النخالة يوجه عدة رسائل لاسرائيل: محاولات الإفراج عن الاسير أبو هوّاش باءت بالفشل

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة 80%

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس : لم أكن مُتفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

الصحة: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية