  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المطلوب تضافر جهود الجميع

الرئيس عباس : لم أكن مُتفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس

الأربعاء 05 يناير 2022 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس : لم أكن مُتفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس



رام الله / سما /

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لم يكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، مساء امس الثلاثاء، في ختام الدورة التاسعة للمجلس الثوري التابع لحركة “فتح” الفلسطينية، والتي عقدت بعنوان “دورة الصمود والثبات، دورة المقاومة الشعبية”، في مدينة رام الله.

وأوضح عباس: “بالرغم من صعوبة الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لم أكن متفائلًا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس (..) وأن صمود الفلسطينيين هو إنهاء للاحتلال”.

وأضاف: “المطلوب تضافر جهود الجميع لنودّع مرحلة انتهت ونؤسس لمرحلة قادمة (..) دورة المجلس الثوري المقبلة في غاية الأهمية بسبب دقة المرحلة جراء الممارسات الإسرائيلية والتخاذل الدولي”.

وتابع: “منذ بدء الثورة تعرضنا لمؤامرات كثيرة بسبب مواقفنا وصمودنا على الثوابت والمواقف الوطنية، وحفاظنا على وحدة الحركة والقرار الوطني الفلسطيني المستقل”.

ومضى قائلا: “لا نقبل لأحد أن يتدخل في شؤوننا كما لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون أحد، ونثق بقدرتنا على الصمود وتحقيق الأهداف وسنحافظ على عهد الشهداء والجرحى والأسرى”.

وعقدت الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة “فتح” على مدى يومين بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة، بهدف التحضير لعقد المؤتمر الثامن لحركة “فتح”، وجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

غضب إسرائيلي: ممثلة عالمية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين.. هذا ما فعلته ..

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

النخالة يوجه عدة رسائل لاسرائيل: محاولات الإفراج عن الاسير أبو هوّاش باءت بالفشل

بالفيديو: بن غفير يحاول اقتحام غرفة الأسير أبو هواش في المستشفى ونشطاء يتصدون له

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة 80%

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

الصحة: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

مصادر : الوفد المصري في غزة وتل ابيب قريباً

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش..حماس والجهاد فرضتا عقيدة الربط بين غزة والضفة

المالية

“المالية” تصدر توضيحًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

الاتصالات الفلسطينية