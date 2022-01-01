إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية صباح اليوم الأربعاء أن المجلس الوطني للتخطيط والبناء الحكومي الإسرائيلي، أعطى موافقته رسميًا على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة .



ووفقاً للقناة العبرية، صادق المجلس، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة تحت اسم "حانون" وتضم 500 أسرة من المستوطنين.



بدوره، قال أفيعاد فريدمان مدير عام وزارة الإعمار والإسكان: "يدور الحديث عن خطوة مهمة في توسيع الاستيطان في غلاف غزة، تمثل تعزيزا كبيرا للمنطقة بأكملها".



وأضاف: "نشهد زيادة كبيرة في الطلب على الانتقال جنوبا، حيث تتوافر نوعية حياة ومناطق واسعة. أتوقع تفيد المستوطنة الجديدة الكثير من العائلات الشابة التي تختار العيش فيها".