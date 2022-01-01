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إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

الأربعاء 05 يناير 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية صباح اليوم الأربعاء أن المجلس الوطني للتخطيط والبناء الحكومي الإسرائيلي، أعطى موافقته رسميًا على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة .

 
ووفقاً للقناة العبرية، صادق المجلس، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة تحت اسم "حانون" وتضم 500 أسرة من المستوطنين.
 
بدوره، قال أفيعاد فريدمان مدير عام وزارة الإعمار والإسكان: "يدور الحديث عن خطوة مهمة في توسيع الاستيطان في غلاف غزة، تمثل تعزيزا كبيرا للمنطقة بأكملها".
 
وأضاف: "نشهد زيادة كبيرة في الطلب على الانتقال جنوبا، حيث تتوافر نوعية حياة ومناطق واسعة. أتوقع تفيد المستوطنة الجديدة الكثير من العائلات الشابة التي تختار العيش فيها".

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