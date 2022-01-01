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الاحتلال يحكم بالمؤبد مرتين على منفذ عملية زعترة منتصر شلبي

الأربعاء 05 يناير 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بالمؤبد مرتين على منفذ عملية زعترة منتصر شلبي



رام الله / سما /

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكمًا على الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى غرامة مالية 2.5 مليون شيكل.

ونفذ شلبي من ترمسعيا برام الله، عملية إطلاق نار على حاجز زعترة مطلع مايو/أيار الماضي ما أدى لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين.

وشرعت قوات الاحتلال بمطاردة شلبي لمدة أسبوع، من خلال عمليات بحث واسعة النطاق في مناطق شمال رام الله وجنوب نابلس، إلى أن جرى اعتقاله بمنزل مهجور ببلدة سلواد.

وفجرت قوات الاحتلال في 8/7 الماضي، منزل منفذ عملية زعترة الأسير منتصر الشلبي بقرية ترمسعيا شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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