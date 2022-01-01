أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، ويديعوت احرنوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"هآرتس":

- الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا التي تضاعفت خلال أربعة الأيام الماضية

- بحث جديد في مستشفى "تل هشومير": التطعيم الرابع يرفع 5 اضعاف المضادات الحيوية

- مقتل الطيارين سببه خلل في محرك المروحية

- اليوم إقرار قانون الكهرباء لربط البيوت العربية التي بنيت بدون ترخيص

- الأسير الإداري هشام أبو هواش فك إضرابه عن الطعام بعد الاتفاق على عدم تمديد اعتقاله الإداري

- إسرائيل: اسقطنا طائرة مسيرة لحزب الله لاختراقها المجال الجوي الإسرائيلي

- افتتاحية الصحيفة تدعو حكومة إسرائيل لوقف الاعتقال الإداري التعسفي

"معاريف":

- تحطم المروحية: حاولت انقاذ زملائي لكن دون جدوى

- التحقيق الاولي: خلل تقني وحرق المحرك

- 10 آلاف مصاب في يوم واحد: "اوميكرون" سريع التفشي

- 8 من أصل 10 إسرائيليين قلقون من كراهية اليهود في العالم

- لا يريدون منصور عباس في لجنة تطوير القرى الدرزية والشركسية

- 1542 حالة تحرش جنسي بالمجندات و26 حالة اغتصاب ولكن تم تقديم 36 لائحة اتهام فقط

"يديعوت احرونوت":

- دفن الطيارين اللذين قتلا في حادث تحطم المروحية

- عاصفة "اوميكرون": عدد المصابين سيكون قياسا اليوم ويزيد عن 12 الف حالة

- 75 الف شخص حصلوا على التطعيم الرابع

- الأسير الإداري المضرب عن الطعام منذ 141 يوما في طريقه إلى البيت

- العثور على كنيس يهودي منذ 1400 عام في انطاليا