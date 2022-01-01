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مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون ويهددون باقتلاع المزيد غرب سلفيت

الأربعاء 05 يناير 2022 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتلع مستوطنون، مساء أمس الثلاثاء، 50 شتلة زيتون، تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنار، شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المزارع الشنار :"إن مستوطني "عالي زهاف " اقتلعوا ما يزيد عن 50 شتلة زيتون بعمر أربع إلى ست سنوات، أثناء تجريفهم لمساحات واسعة من الأراضي، في اطار خطة توسعة المستوطنة على حساب أراضي المنطقة، والتي تعرف بخلة القمح وعراق سوكية".

وأشار إلى أن "مسؤول أمن" المستوطنة قام بتهديده باقتلاع ما تبقى من أشجار الزيتون في حال لم يقم باقتلاعها بنفسه.

الجدير بالذكر أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون، قبل عدة أيام.

#سلفيت #مستوطنون #كفر الديك

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