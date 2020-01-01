كورونا في اسرائيل : 12 ألف إصابة جديدة ترفع الحالات النشطة لـ57858

القدس المحتلة / سما /

شخصت 11978 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل، أمس الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية تسجل بالموجة الخامسة للجائحة، فيما واصلت الفحوصات الموجبة بتسجيل نتائج قياسية، مع الارتفاع المتواصل بالإصابات التي بحاجة لتسرير والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وسجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا 3015 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الإصابات النشطة إلى 57858 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 1423289 إصابة، بينما الحصيلة التراكمية لوفيات كورونا 8247 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.