حماس: بصمات يحيى عياش ما زالت حاضرة في الصراع مع المحتل

غزة/ سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بصمات المهندس القائد الشهيد يحيى عياش مازالت بصماته حاضرة في تفاصيل الصراع المستمر بين المقاومة الفلسطينية والمحتل.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي،"مثّل الشهيد المهندس إضافة فريدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، وأدخل معادلات جديدة أربكت حسابات الاحتلال ودفعته ثمن باهظاً مقابل جرائمه بحق شعبنا".

وأضاف "قدم الفعل الجهادي للمهندس عياش وتعاظم المقاومة بعده، دليلاً دامغاً على فشل سياسة الاغتيال في وقف مسيرة نضال شعبنا، وعجز الاحتلال بكل أدواته عن منع المقاومة من التقدم والتطور".

ولفت قاسم إلى أن "يوم استشهاد المهندس عياش شكل لوحة وحدة وطنية، حينما خرج شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفصائله وشرائحه في وداع أحد كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة".

وتوافق اليوم الذكرى السنوية الـ26 لاستشهاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام يحيى عياش.