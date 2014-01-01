رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد قرار الاحتلال الافراج عنه أواخر واخر شباط المقبل، وعائلته تشكر الرئيس محمود عباس على جهوده ومتابعته الحثيثة لإنهاء ملف ابنها.

كما تناولت الصحف، تصريح سيادته في ختام دورة "الثوري": لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة الدولة وعاصمتها القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-انتصر أبو هواش.. عائلته تشكر الرئيس على جهوده ومتابعته الحثيثة لإنهاء ملف ابنها

-أبو مازن: هشام ابن بار لشعبنا وقضية الأسرى على رأس سلم أولويات القيادة

-الرئيس في ختام دورة "الثوري": لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة الدولة وعاصمتها القدس

-قيادي بـ"الجهاد الإسلامي": كلمة السر عند حركة فتح وأنا سعيد أن أشكر السلطة على دورها

-نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مشفى "برزلاي" بشكل مفاجئ

-إصابات بالرصاص والاختناق والاحتلال يهدم مركزا طبيا وطابقا من منزل ومنشآت بالضفة

-"المالية" تصدر توضيحا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

-74 عاما على مجزرة "السرايا القديمة" في يافا

-"فتح": القدس استقبلت العام الجديد بهجمة غير مسبوقة من الانتهاكات الاحتلالية المنظمة

-44 عاما على اغتيال سعيد الحمامي.. أول ممثل لمنظمة التحرير في لندن

-"الصحة" الإسرائيلية: عشرة آلاف و644 إصابة بـ"كورونا" والحالات الخطيرة بارتفاع

-7 وفيات بـ"كورونا" وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

"الأيام":

-الرئيس في ختام دورة "الثوري": لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة الدولة وعاصمتها القدس

-الأسير هشام أبو هواش ينتصر ويفك إضرابه بعد قرار الاحتلال إطلاق سراحه في شباط

-"المالية" تصدر توضيحا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية لبعض السلع

-مواجهات وإصابات في مخيمي عقبة جبر والفوار

-الاحتلال ينفذ حملة هدم ومصادرة واسعة في القدس

-"المالية": رواتب الموظفين اليوم بنسبة 80%

-"كورونا": 7 وفيات و324 إصابة جديدة وتسجيل 49 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

-مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة ثالث في تحطم مروحيتهم قبالة ساحل حيفا

-"بتسيلم": 2021 الأكثر فتكا ضد الفلسطينيين منذ 2014، وشهد ذروة في هدم المنازل

-إسرائيل تقرر إنشاء مستوطنة جديدة في "غلاف غزة"

-لابيد: لن تكون هناك مفاوضات مع الفلسطينيين عندما أتولى رئاسة الوزراء

-إسرائيل تسعى لضم المالديف وجزر القمر لاتفاقيات التطبيع

-آلاف السودانيين يتظاهرون من جديد: مدينة خيار الشعب، ولا حكم للعسكر

-الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

-"أوميكرون" تكتسح أوروبا والولايات المتحدة .."الصحة العالمية" تحذر من الأسوأ

"القدس":

- بعد التوصل لاتفاق بالإفراج عنه الشهر القادم.. الأسير أبو هواش ينتصر ويعلق إضرابه عن الطعام

-الرئيس: لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بإقامة الدولة

-هدم منزل ومركز صحي بالقدس وتدمير ممتلكات ومساكن في الأغوار

-"بتسيلم": استشهاد 319 فلسطينيا العام الماضي

-انتزاع قرار بإبطال إخلاء أراض في جينصافوط

-7 وفيات و324 إصابة بكورونا و49 بالمتحور في الضفة وغزة

-الموافقة على إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة وبحث إنشاء أخرى على أراضي بلدة عين كارم

-فلسطينيو لبنان يختارون "كل الطرق" للهجرة

-الإعلان عن مقتل ضابطين إسرائيليين بسقوط مروحية

-لبيد: لن نجري مفاوضات مع الفلسطينيين حتى بعد تسلمي رئاسة الحكومة