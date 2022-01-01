الصحة: الوضع الوبائي في فلسطين غير مقلق بالنسبة للأرقام

رام الله / سما /

قال مدير الشؤون الصحية في مديرية صحة رام الله والبيرة، د. مهدي راشد، إن الوضع الوبائي في فلسطين غير مقلق بالنسبة للأرقام.

وأكد أن أعداد الزيادة بإصابات أوميكرون متوقعة خاصة أن هذا المتحور سريع الانتشار.

وأشار في حديثٍ صحفي، إلى أن الأرقام التي تسجل يوميا بخصوص الوضع الوبائي في فلسطين، بما فيها عدد الوفيات في نفس المستوى تقريبا خلال آخر 6 شهور".

وأضاف: "متحور أوميكرون سريع الانتشار والمطلوب من المواطنين الحذر والالتزام بتعليمات وزارة الصحة من التباعد وارتداء الكمامات".

وتابع: "يجب التوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاحات"، مؤكدا أن من تلقى اللقاح الصيني أو استرازنيكا طبيا يستطيعون أخذ الجرعة الثالثة من لقاح فايزر.