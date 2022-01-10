"التعليم العالي": بدء تقديم الطلبات للمنح الدراسية في تركيا للعام 2022

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن بدء التقديم للمنح الدراسية التي تقدمها الحكومة التركية لكافة المستويات الدراسية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراة) للعام 2022.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لهذه المنح يبداً اعتباراً من تاريخ 10/1/2022 وحتى 20/2/2022، لافتةً إلى أن التقديم يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني الآتي https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr وهو الموقع الوحيد الذي يتم من خلاله تقديم الطلبات للمنح التركية.

ودعت "التعليم العالي" الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.