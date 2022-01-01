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كورونا: إصابات قياسية بأميركا وأوروبا وتحذيرات من متحورات جديدة

الأربعاء 05 يناير 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: إصابات قياسية بأميركا وأوروبا وتحذيرات من متحورات جديدة



وكالات

واصل فيروس كورونا الانتشار حول العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة وعدة دول بأوروبا، أعدادا قياسية من الإصابات بالفيروس، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور متحورات أكثر خطورة في ظل الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون.

و حذرت مسؤولة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بأوروبا، كاثرين سمولوود، من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحورة أوميكرون في أنحاء العالم يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.

وتسجل الولايات المتحدة منذ أيام إصابات جديدة بالفيروس بمعدل نصف مليون إصابة يوميا، وذلك في ظل الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون الذي بات يشكل 95% تقريبا من إجمالي الإصابات.

وأحصت الولايات المتحدة، الثلاثاء مليونا و77 ألف إصابة جديدة بالفيروس و1700 حالة وفاة إضافية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيكون هناك ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بسبب سرعة انتشار المتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضاف "وفرنا أكثر من 70 مليون جرعة إضافية للقاح لكي تحصلوا على الجرعة المعززة، وحصل ثلثا المؤهلين من كبار السن على الجرعة المعززة، فهي مجانية وآمنة ومتوفرة، وتم إقامة أكثر من 90 ألف موقع تطعيم ومضاعفة عدد الموظفين وأوقات العمل، وأصبح الحصول على الجرعة المعززة أسهل من أي وقت مضى".

وأدى تفشي هذا المتحور من فيروس كورونا إلى زيادة الضغط على المستشفيات على الرغم من أن تداعيات انتشار هذه المتحورة تبدو -حتى الآن- أقل خطورة بالمقارنة مع المتحورة دلتا الذي كان هو السائد في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.

وعلى غرار الولايات المتحدة، تشهد مناطق في أوروبا موجة عاتية من الإصابات بفيروس كورونا وسط انتشار المتحورة أوميكرون.

ففي بريطانيا التي سجلت نحو 1.5 مليون إصابة بالفيروس خلال أسبوع واحد فقط، أعلنت السلطات الثلاثاء تسجيل رقم قياسي وطني بعدد إصابات يفوق 200 ألف في يوم واحد.

بدورها، سجلت فرنسا الثلاثاء 270 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة، ورغم التصاعد الكبير للإصابات فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعد فرض قيود جديدة، وذلك قبيل اجتماع لحكومته اليوم الأربعاء.

كما سجلت إيطاليا، الثلاثاء، أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية جديدة، بالإضافة إلى 259 وفاة جديدة، في حين تجاوزت الإصابات في اليونان 50 ألفا لأول مرة منذ بدء الوباء.

وبينما لا يزال المجتمع الطبي عاجزا عن فك شيفرة متحور أوميكرون، تتوالد سلالات جديدة من كورونا لتزيد المشهد الوبائي إرباكا.

فقد أعلنت مجلة "ميدريكسيف" الفرنسية للعلوم الصحية اكتشاف سلالة جديدة في مرسيليا جنوب شرقي فرنسا.

ووفقا للعلماء الفرنسيين، فقد كشف تحليل "الجينوم" الفيروسي للمتحور الجديد عن وجود 46 طفرة، وهي تركيبة غير نمطية، وأطلق عليه اسم "آي إتش يو" (IHU).

وقد سُجلت إصابة 12 شخصا بالمتحورة الجديدة، لكن السلطات الفرنسية لم تعلن عنه رسميا حتى الآن.

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