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الشيخ : نجري اتصالات مكثفة حول الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد

الأربعاء 05 يناير 2022 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ : نجري اتصالات مكثفة حول الوضع الصحي الخطير للأسير أبو حميد



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وجود اتصالات مكثفة مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، الليلة، إن "اتصالات مكثفة نجريها الآن مع الحكومة الإسرائيلية حول الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني جراء المرض، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياته".

ونقل الأسير أبو حميد (49 عاما)، يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، وفقًا لما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن الأسير أبو حميد يعاني من تبعات عملية استئصال لورم سرطاني على الرّئة خضع لها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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