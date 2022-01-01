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بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة

الأربعاء 05 يناير 2022 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة فى الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال  أكثر من 11 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

1. المحرر الشيخ نظير نصار- علار قرب طولكرم

2. المحرر مالك عبد القادر جعاري- علار

3. نادر الخاروف- علار

4. المحرر الشيخ فادي رداد- صيدا قرب طولكرم

5. المحرر الشيخ فؤاد القب- دير الغصون قرب طولكرم

6. طالب غسان سيف- برقة شمالي نابلس

7. عصام أيمن أبو عمر- برقة

8. خزام إياد دغلس- برقة

9. نبيل ذياب- بيتا جنوبي نابلس

10. أحمد عادل- أبو ديس شرقي القدس

11. أنس الأشقر- صيدا

الاحتلال يداهم منزل النائب محمد الطل في الظاهرية جنوبي الخليل ويقوم بتفتيشه.

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