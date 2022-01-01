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حالة الطقس : أجواء باردة وغائمة

الأربعاء 05 يناير 2022 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : أجواء باردة وغائمة



رام الله / سما /

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية

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