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فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام

الثلاثاء 04 يناير 2022 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: عائلة أبو هواش تشكر الرئيس عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها الأسير هشام



رام الله/سما/

 أعربت عائلة الأسير هشام أبو هواش، عن شكرها للرئيس محمود عباس على جهوده بإنهاء ملف ابنها.

وثمنت العائلة في اتصال هاتفي مع الرئيس، مساء اليوم الثلاثاء، متابعته وتوجيهاته الحثيثة والتي تكللت باتفاق يقضي بالإفراج عن الأسير هشام في السادس والعشرين من شهر شباط المقبل، بعد خوضه إضرابًا عن الطعام لمدة 141 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

من جهته، أشاد الرئيس بصمود أبو هواش في وجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية، واصفا إياه بالابن البار للشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس أن قضية الأسرى، على رأس سلم أولويات القيادة الفلسطينية، حتى ينعموا جميعا بالحرية.

#عائلة أبو هواش #الاسير هشام ابو هواش #الرئيس عباس

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