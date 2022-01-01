  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حكومة بينيت جلبت لنا العار

استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش... حماس والجهاد يسعون لتقييد حرية "اسرائيل"

الثلاثاء 04 يناير 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
استياء اسرائيلي بعد انتصار أبو هواش... حماس والجهاد يسعون لتقييد حرية "اسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

سادت حالة استياء شديدة في "اسرائيل" عقب إعلان انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية والتي استمرت على مدار 141 يومًا.

واتهم سياسيون واعلاميون حكومة "بينيت" بالضعيفة وأنها انصاعت ذليلة للفلسطينيين، إذ وافقت على وقف تمديد الاعتقال الإداري لأبو هواش.

وقال السياسي الإسرائيلي "كيتي شطريت" أن هذه الحكومة دمرت الردع، وجلبت لنا العار.

بينما قال بتسلائيل سموتريتش: الاستسلام للإرهاب"، لا يوجد وصف آخر لذلك، حكومة تعتمد على مناصري "الإرهاب" وجعلتنا جميعاً رهائن.

وعلق إيلي كوهين إن حكومة بينيت هي أول حكومة "إسرائيلية فلسطينية"، حكومة ضعيفة وتشكل خطر على "إسرائيل".

أما عضو الكنيست عن الليكود يوآف غالنت فقال :"بعد تحديد موعد للإفراج عن الأسير أبو هواش "سيتذكر كل مواطن إسرائيلي اليوم الذي اكتشف فيه أن الجهاد الإسلامي يملي السياسة على الحكومة في إسرائيل".

من جانبه قال الصحفي الاسرائيلي في قناة كان غال بيرغر:  نجحت حركتا حمـاس والجهـاد في فرض عقيدة الربط بين غزة والضفة الغربية، وقد سبق وجرّت حمـاس في غزة "إسرائيل" إلى حرب ليس من أجل غزة بل من أجل القدس، وها هي اليوم حركة الجهـاد تهدد "إسرائيل" بالتصعيد بدون أي علاقة لغزة وليس من أجل غزة، بل من أجل الأسير هشـام أبو هـواش

وأضاف في "إسرائيل" يتخوفون من أن إيـران عندما تكون نووية ستملي شروطها على "إسرائيل" وتقيّد حرية عملها، لكن حتى قبل أن تصبح إيـران نووية نرى  اليوم أن أذرعها في غزة تقوم بذلك فعلا.

وتابع "إن حمـاس والجهـاد يسعون إلى تقييد حرية "إسرائيل" في التصرف والقدرة على المناورة ليس فقط تجاه غزة، ولكن أيضًا في قطاعات أخرى: الضفة الغربية والقدس وداخل "إسرائيل"، وهذا تطور خطير للغاية، وقد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

#اسرائيل #بينيت #الاسير هشام ابو هواش

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم

الأخبار الرئيسية

المالية

“المالية” تصدر توضيحًا بخصوص التعديلات على التعرفة الجمركية على بعض السلع

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

فورين بوليسي: حل الدولتين مات ولا يمكن إنقاذه

انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام

سس

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

الاتصالات الفلسطينية