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اشتية يُعلق على انتصار الأسير هشام أبو هواش

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يُعلق على انتصار الأسير هشام أبو هواش



رام الله /سما/

علّق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء يوم الثلاثاء، على انتصار الأسير هشام أبو هواش، والإعلان عن فك اضرابه الذي استمر على مدار 141 يومًا، وذلك بعد تمكنه من نزع حريته.

وقال اشتية في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك): "هشام أبو هواش ينتصر بعد 141 يومًا من إضرابه المتواصل عن الطعام، نهنئ الحر أبو هواش وأسرته وأهالي دورا والحركة الأسيرة وجميع القوى والفصائل، وأبناء شعبنا وجميع الذين تضامنوا معه في العالم، ورفعوا صوتهم للإفراج عنه، بتمكنه من نيل حريته بقوة إرادته، ومضاء عزيمته. 

وأضاف: "كما نتقدم بالشكر من جميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في ممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنه في 26 من شباط المقبل".

#الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه #الاسير هشام ابو هواش

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