  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره



القدس المحتلة/سما/

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو لحظة انتصار الأسير هشام أبو هواش على السجان الإسرائيلي، وإعلان فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً.

ويظهر الفيديو، الأسير أبو هواش وهو مبتسم، وذلك بعد انتصاره على الاحتلال الإسرائيلي.

وأنهى الأسير أبو هواش إضرابه عن الطعام بعد 141 يومًا بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عنه الشهر المقبل.


 
وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافةً إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش (40 عاما) وهو من دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

#الأسير هشام أبو هواش

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: وفد أمني مصري إلى غزة و"إسرائيل" وهذا موقف القاهرة من لقاء "عباس -غانتس"..

مقتل ضابطين اسرائيليين واصابة ثالث في تحطم مروحية عسكرية قبالة سواحل حيفا (فيديو)

مصادر : جهود مصرية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش بالافراج عنه في هذا اليوم...

صحيفة : المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة مع الاحتلال بهذه الطريقة

"الدم بالدم".. موقع للحرس الثوري الإيراني يعلق على تحطم المروحية الإسرائيلية

الجهاد: هناك تأكيد من النخالة.. اذا استشهد الأسير أبو هواش سيتم قصف تل أبيب

جيش الاحتلال يسمح بنشر أسماء القتيلين في حادثة تحطم المروحية و بينيت يعزي ذويهم

الأخبار الرئيسية

أول تعقيب من سرايا القدس على انتصار الاسير ابو هواش: أصابعنا لم ولن تنفك عن الزناد

فورين بوليسي: حل الدولتين مات ولا يمكن إنقاذه

انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام

سس

صواريخ "سام 7".. هل تغير الموازين في أي حرب محتملة بين غزة و"اسرائيل"؟

"هيئة الأسرى": 50 أسيرا سيباشرون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع أبو هواش

الاتصالات الفلسطينية