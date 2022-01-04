بالفيديو: أول ظهور للأسير أبو هواش بعد إعلان انتصاره

القدس المحتلة/سما/

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو لحظة انتصار الأسير هشام أبو هواش على السجان الإسرائيلي، وإعلان فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوماً.

ويظهر الفيديو، الأسير أبو هواش وهو مبتسم، وذلك بعد انتصاره على الاحتلال الإسرائيلي.

وأنهى الأسير أبو هواش إضرابه عن الطعام بعد 141 يومًا بموجب اتفاق يقضي بالإفراج عنه الشهر المقبل.

pic.twitter.com/evA0hUKyEM — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) January 4, 2022





وعانى أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج، فقد كان يتعرض لغيبوبة متقطعة، كما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافةً إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.

يُشار إلى أن الأسير أبو هواش (40 عاما) وهو من دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.