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التيار الإصلاحي بـ"فتح": الانتصار التاريخي للأسير أبوهواش يُسجل بارقة أمل جديدة

الثلاثاء 04 يناير 2022 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
التيار الإصلاحي بـ"فتح": الانتصار التاريخي للأسير أبوهواش يُسجل بارقة أمل جديدة



غزة /سما/

هنأ الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن الأسير البطل هشام أبوهواش انتزاعه حريته من السجان الإسرائيلي، بعد إضراب بطولي عن الطعام لمدة 141 يوماً، خاضه الأسير الأسطورة منفرداً متحدياً الجوع والعطش في سبيل تحقيق حريته.

وقال محسن في بيان صحفي، إنّ "هذا الانتصار التاريخي للأسير أبوهواش يُسجل بارقة أمل جديدة، نحو إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال بحق المناضلين الفلسطينيين".

وشدد على أن إرادة الأسرى الفولاذية لا يُمكن أن يقهرها الاحتلال بممارسته وقمعه وتنكيله، فقد برهنت الأيام أن إرادة الأسرى هي التي تنتصر دوماً على السجان وممارساته الإجرامية. نُحيي كافة الجهود العربية والوطنية والفصائلية والشعبية ومُنظمي الحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي هزت العالم بصور الأسير أبوهواش، وساعدت في تحقيق هذا الانتصار العظيم. 

#التيار الاصلاحي لحركة فتح #الاسير هشام ابو هواش

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