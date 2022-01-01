الشعبيّة تهنئ شعبنا بانتصار إرادة الأسير البطل هشام أبو هواش

غزة /سما/

هنأت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جماهير شعبنا والأسير البطل هشام أبو هواش وعائلته عقب انتصاره الذي انتزعه من انتزاعًا رغم أنف السجّان الصهيوني بعد 141 من إضراب الكرامة رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث أنّ هذا الانتصار يدّلل أنّه بالصمود والمقاومة تنتزع الحقوق.

وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ ما حققه الأسير هشام أبو هواش انتصار بكل معنى الكلمة، وما كان ليتحقق لولا عزيمته وإرادته وصموده الأسطوري، ونهج التحدي والمقاومة هذا جاء ليؤكّد على حتمية الانتصار.

وأشارت الجبهة إلى أنّ انتصار أبو هواش على السجّان يؤكّد على أنه يمكننا هزيمة الاحتلال بالإرادة والصمود والعزيمة والإصرار على تحقيق الهدف مهما غلت التضحيات، مُشيرةً إلى أنّ الاسناد الشعبي والرسمي يعد ركيزة أساسية للنضال الوطني الفلسطيني.

وشدّدت على أنّ ما خاضه الأسير البطل هشام هو جزء من معركة مفتوحة ومستمرة مع الاحتلال، يخوضها أسرانا البواسل في معارك يوميّة تتطلب الاسناد الرسمي والشعبي لها على كافة الصعد وصولاً إلى اسقاط ما يُسمى بالاعتقال الإداري المستند إلى ما يزعمه الاحتلال "ملفات سرية" إلى غير رجعة، مقدمةً شكرها لكل الجهات التي بذلت جهودًا في قضية أبو هواش، لا سيما وأنّ انتصاره اليوم هو انتصار للحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم.